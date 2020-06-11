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"Роскосмос" подтвердил измерения уровня бензола в российском модуле МКС
2020-06-11T12:05
риа наука
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

"Роскосмос" подтвердил измерения уровня бензола в российском модуле МКС

12:05 11.06.2020
1100
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мониторинг уровня бензола осуществляется во всех модулях Международной космической станции, в настоящее время измерения проводят в российском модуле "Звезда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
НАСА ранее рассказало, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. Позже на этой неделе планируется разделить атмосферу российского и американского сегментов, чтобы выявить источник. Об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу, РИА Новости сообщили в "Роскосмосе" в мае.
"Измерения повышенного уровня бензола в атмосфере станции проводятся во всех модулях, сейчас - в российском модуле "Звезда", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, результаты измерений анализируются специалистами на Земле для выработки рекомендаций по дальнейшему поиску источника появления бензола.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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РИА НаукаИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
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