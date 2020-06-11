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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200611/1572796358.html
В ОЭЗ Москвы создадут производство дефицитных медизделий
2020-06-11T12:03
владимир ефимов (государственный служащий)
александр прохоров
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров

В ОЭЗ Москвы создадут производство дефицитных медизделий

12:03 11.06.2020
29
© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип технополиса "Москва"
Логотип технополиса Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новое производство медицинских изделий для стомированных больных появится на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" к концу 2021 года в рамках одного из городских офсетных контрактов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Сейчас более 90% медицинских изделий для реабилитации инвалидов и онкобольных в постоперационный период приобретаются за границей. Новое производство позволит полностью заместить рынок импортной продукции и обеспечить городскую систему здравоохранения необходимыми медизделиями для стомированных больных. Для этого в прошлом году правительство Москвы заключило с компанией "Гемамед" офсетный контракт, по которому до 2022 года инвестор вложит в развитие производства около 1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что резидент особой экономической зоны, компания "ГемаТех" (дочерняя структура "Гемамед"), уже приступила к строительным работам по переоборудованию производственных помещений.
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"На территории особой экономической зоны предприятие займет 2,1 тысячи квадратных метров. К 2022 году планируется создать не менее 20 рабочих мест, а фонд оплаты труда в год будет составлять около 20 миллионов рублей", - уточнил Прохоров.
Компания ООО "ГемаТех" в марте прошлого года получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Такой статус дает возможность пользоваться всеми преференциями и ежегодно экономить до 47% на налогах и прочих обязательных платежах.
Как ожидается, снижение налоговой нагрузки позволит компании перенаправить средства на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что ускорит вывод на рынок уникальной и конкурентноспособной высокотехнологичной продукции.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Александр Прохоров
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