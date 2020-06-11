В ОЭЗ Москвы создадут производство дефицитных медизделий

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новое производство медицинских изделий для стомированных больных появится на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" к концу 2021 года в рамках одного из городских офсетных контрактов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Сейчас более 90% медицинских изделий для реабилитации инвалидов и онкобольных в постоперационный период приобретаются за границей. Новое производство позволит полностью заместить рынок импортной продукции и обеспечить городскую систему здравоохранения необходимыми медизделиями для стомированных больных. Для этого в прошлом году правительство Москвы заключило с компанией "Гемамед" офсетный контракт, по которому до 2022 года инвестор вложит в развитие производства около 1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что резидент особой экономической зоны, компания "ГемаТех" (дочерняя структура "Гемамед"), уже приступила к строительным работам по переоборудованию производственных помещений.

"На территории особой экономической зоны предприятие займет 2,1 тысячи квадратных метров. К 2022 году планируется создать не менее 20 рабочих мест, а фонд оплаты труда в год будет составлять около 20 миллионов рублей", - уточнил Прохоров.

Компания ООО "ГемаТех" в марте прошлого года получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Такой статус дает возможность пользоваться всеми преференциями и ежегодно экономить до 47% на налогах и прочих обязательных платежах.