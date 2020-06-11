Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 7,3 миллиона человек, 416 тысяч умерли, почти три с половиной миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (113 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.