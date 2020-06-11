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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572795655.html
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч
2020-06-11T11:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч

11:53 11.06.2020
436
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В России общее число выявленных случаев COVID-19 превысило 500 тысяч человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки выявлено 8779 новых случаев заражения, 8367 пациентов вылечились, 174 человека умерло.
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За весь период эпидемии скончались 6532 россиян, более 261 тысячи выздоровели.
Пандемия коронавирусной инфекции омхватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более семи миллионов инфицированных, 408 тысяч из них умерли.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 7,3 миллиона человек, 416 тысяч умерли, почти три с половиной миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (113 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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