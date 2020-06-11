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Распространение нового коронавируса
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В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63
2020-06-11T11:33
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63

11:33 11.06.2020
88
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НАЛЬЧИК, 11 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число выросло до 63, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2438 случаев заболевания коронавирусом, скончались 62 человека, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умер один пациент – женщина 1980 года рождения, у нее было осложнение на фоне имевшегося хронического заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 36 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2474 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 1683 человека.
Госпитализированы 404 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 202, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5596 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 919 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 573.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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