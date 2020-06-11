Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии

БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Ливан приветствует инициативу Египта по мирному урегулированию конфликта в Ливии , сообщается в опубликованном в четверг заявлении ливанского МИД.

"МИД приветствует инициативу Египта по решению конфликта в Ливии и усилия, предпринимаемые для достижения справедливого всеобщего решения, которое вернет стабильность и безопасность ливийскому народу", - говорится в заявлении.

В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.

Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступило Правительство национального согласия и Турция.