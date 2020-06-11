https://ria.ru/20200611/1572793530.html
Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
2020-06-11T11:29
2020-06-11T11:29
ливия
египет
ливан
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ливия, египет, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Ливан
приветствует инициативу Египта
по мирному урегулированию конфликта в Ливии
, сообщается в опубликованном в четверг заявлении ливанского МИД.
"МИД приветствует инициативу Египта по решению конфликта в Ливии и усилия, предпринимаемые для достижения справедливого всеобщего решения, которое вернет стабильность и безопасность ливийскому народу", - говорится в заявлении.
В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступило Правительство национального согласия и Турция.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.