В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

Кроме того, за сутки 174 жителя Тулы и других районов области выздоровели после COVID-19.

В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5047 человек, число выздоровевших выросло до 2961. В регионе умерли 52 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.