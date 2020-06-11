В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 5 тысяч, количество умерших выросло до 52, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрирован 101 случай заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 174 жителя Тулы и других районов области выздоровели после COVID-19.
"Скончалась от двусторонней пневмонии 79-летняя жительница Новомосковска с подтвержденным диагнозом COVID-19", - сообщает облправительство.
В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5047 человек, число выздоровевших выросло до 2961. В регионе умерли 52 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.