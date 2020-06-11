В Татарстане разработали маршрутизаторы для детских лагерей

"Кроме того, есть прямое поручение (президента Татарстана) Рустама Нургалиевича (Минниханова) очень серьёзно подойти к вопросу тестирования тех людей взрослых, которые будут непосредственно контактировать с детьми в лагере, находиться с ними постоянно. Они пройдут все, конечно же, тест и все время прохождения смены будут находиться непосредственно там для того, чтобы исключить возможные посторонние контакты, не допустить проникновения вируса в детские лагеря", - добавила руководитель пресс-службы.