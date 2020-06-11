В Татарстане разработали маршрутизаторы для детских лагерей

КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Власти Татарстана разработали маршрутизатор для каждого детского летнего лагеря на случай возможного заражения кого-то из детей коронавирусом, сотрудники лагерей пройдут серьёзный отбор и на весь период будут изолированы в лагере от внешних контактов, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лидия Галимова.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждый детский лагерь в регионах России должен составить план госпитализации ребенка в случае заражения коронавирусом. Соответствующие рекомендации, по его словам, направлены в адрес глав регионов.
1 июня, 14:57Детский летний отдых может начаться с 1 июля
"Эти рекомендации республика получила. По этим рекомендациям уже отработан план действий… По каждому летнему лагерю разработан маршрутизатор, который предполагает план действий в случае, если вдруг где-то у нас будет выявлен COVID-положительный ребёнок в лагере", - сказала Галимова в ходе онлайн-брифинга.
По её информации, маршрутизатор, в частности, предполагает, в какое лечебное учреждение, какими силами будет доставлен потенциально заболевший ребёнок, как будет отработан участок в лагере, где данный ребёнок находился.
"Кроме того, есть прямое поручение (президента Татарстана) Рустама Нургалиевича (Минниханова) очень серьёзно подойти к вопросу тестирования тех людей взрослых, которые будут непосредственно контактировать с детьми в лагере, находиться с ними постоянно. Они пройдут все, конечно же, тест и все время прохождения смены будут находиться непосредственно там для того, чтобы исключить возможные посторонние контакты, не допустить проникновения вируса в детские лагеря", - добавила руководитель пресс-службы.
Галимова напомнила, что Минниханов ранее уже подчеркивал, что детские лагеря, как и детские сады, должны быть максимально безопасными для пребывания детей местами. По её словам, безусловно, во всех лагерях будет проводиться системная дезинфекция и приниматься все необходимые меры, в том числе и масочный режим для всех взрослых сотрудников. Вопросами организации летнего отдыха детей в республике занимается специальная комиссия с участием сотрудников всех заинтересованных ведомств, в том числе Роспотребнадзора, под руководством вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой.