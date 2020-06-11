Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Большинство россиян считают себя патриотами, больше всего у граждан вызывает чувство гордости присоединение Крыма, свидетельствуют результаты опроса Большинство россиян считают себя патриотами, больше всего у граждан вызывает чувство гордости присоединение Крыма, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Исследование опубликовано в преддверии Дня России , который отмечается 12 июня. По данным опроса, 89% россиян охарактеризовали себя как патриота России в разной степени, 8% скорее или безусловно не считают себя патриотами, 3% затруднились ответить.

Как считают 47% респондентов, быть патриотом – это значит любить свою страну, 44% полагают, что это значит работать и действовать на ее благо и процветание, 34% - стремиться к изменению положения дел в стране ради обеспечения ее достойного будущего, 32% - защищать родину от любых нападок и обвинений, 29% - говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была.

Отмечается, что за последние 10-15 лет наибольшее чувство гордости из событий в жизни страны у россиян вызывает присоединение Крыма (16%), а также проведение Олимпиады (10%), развитие армии и военной промышленности (9%). Говоря о значимых достижениях и успехах в жизни России, опрошенные снова назвали присоединение Крыма (7%), развитие армии и вооружения (6%), а также спортивные достижения, развитие космической сферы и сельского хозяйства и промышленности (по 3%).

На вопрос "Есть ли среди ныне живущих россиян те, кем наша страна могла бы гордиться, или нет?" 13% назвали главу государства Владимира Путина , еще 6% указали министра обороны РФ Сергея Шойгу, по 3% соответственно – спортсменов, врачей, медработников и ветеранов.