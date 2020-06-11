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Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос
2020-06-11T11:15
день россии
вциом
владимир путин
общество
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день россии, вциом, владимир путин, общество

Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос

11:15 11.06.2020
79
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Большинство россиян считают себя патриотами, больше всего у граждан вызывает чувство гордости присоединение Крыма, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Исследование опубликовано в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня. По данным опроса, 89% россиян охарактеризовали себя как патриота России в разной степени, 8% скорее или безусловно не считают себя патриотами, 3% затруднились ответить.
Как считают 47% респондентов, быть патриотом – это значит любить свою страну, 44% полагают, что это значит работать и действовать на ее благо и процветание, 34% - стремиться к изменению положения дел в стране ради обеспечения ее достойного будущего, 32% - защищать родину от любых нападок и обвинений, 29% - говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была.
Отмечается, что за последние 10-15 лет наибольшее чувство гордости из событий в жизни страны у россиян вызывает присоединение Крыма (16%), а также проведение Олимпиады (10%), развитие армии и военной промышленности (9%). Говоря о значимых достижениях и успехах в жизни России, опрошенные снова назвали присоединение Крыма (7%), развитие армии и вооружения (6%), а также спортивные достижения, развитие космической сферы и сельского хозяйства и промышленности (по 3%).
Президент РФ Владимир Путин
9 июня, 13:06
Путин проведет публичное мероприятие в День России
На вопрос "Есть ли среди ныне живущих россиян те, кем наша страна могла бы гордиться, или нет?" 13% назвали главу государства Владимира Путина, еще 6% указали министра обороны РФ Сергея Шойгу, по 3% соответственно – спортсменов, врачей, медработников и ветеранов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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День РоссииВЦИОМВладимир ПутинОбщество
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