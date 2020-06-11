В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1965 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 93 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.