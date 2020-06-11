В КБР умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 11 июн - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 35, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 34 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один пациент – мужчина 1950 года рождения, житель Нальчика", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 79 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 3655. Выздоровели за сутки 17 человек, всего выздоровевших в регионе - 1838.

В госпиталях находятся 1158 человек, из которых 63 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 945 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2131 человек, имевший контакты с зараженными людьми.