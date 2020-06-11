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В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
2020-06-11T11:17
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здоровье - общество
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В КБР умер еще один пациент с коронавирусом

11:17 11.06.2020
78
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 35, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 34 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончался один пациент – мужчина 1950 года рождения, житель Нальчика", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 79 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 3655. Выздоровели за сутки 17 человек, всего выздоровевших в регионе - 1838.
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В госпиталях находятся 1158 человек, из которых 63 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 945 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2131 человек, имевший контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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