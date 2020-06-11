https://ria.ru/20200611/1572791947.html
В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
2020-06-11T11:17
2020-06-11T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество
НАЛЬЧИК, 11 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом
скончался в Кабардино-Балкарии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 35, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 34 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один пациент – мужчина 1950 года рождения, житель Нальчика", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 79 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 3655. Выздоровели за сутки 17 человек, всего выздоровевших в регионе - 1838.
В госпиталях находятся 1158 человек, из которых 63 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 945 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2131 человек, имевший контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.