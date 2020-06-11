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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572791575.html
В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 1573
2020-06-11T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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тверская область
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В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 1573

11:09 11.06.2020
70
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи пациентов из 2397 выявленных заболевших коронавирусной инфекций в Тверской области выздоровели и были выписаны, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции.
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"Со вчерашнего дня выздоровели 78 человек. Всего 1573 излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2397 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Умерли в области 49 человек с подтвержденным COVID-19. При этом на 1 июня в регионе умерли 22 таких пациента.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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