В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 1573

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи пациентов из 2397 выявленных заболевших Более 1,5 тысячи пациентов из 2397 выявленных заболевших коронавирусной инфекций Тверской области выздоровели и были выписаны, сообщает областное правительство.

За сутки в Тверской области подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции.

"Со вчерашнего дня выздоровели 78 человек. Всего 1573 излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2397 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Умерли в области 49 человек с подтвержденным COVID-19. При этом на 1 июня в регионе умерли 22 таких пациента.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.