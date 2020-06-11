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В Хабаровском крае рассказали об ограничениях по коронавирусу
2020-06-11T11:02
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В Хабаровском крае рассказали об ограничениях по коронавирусу

11:02 11.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 июн – РИА Новости. Сауны и бассейны в Хабаровском крае не вошли в список учреждений, которым развешено открыться с 11 июня, сообщает краевое правительство.
Ранее сообщалось, что с 11 июня в Хабаровском крае снимают ряд введенных из-за COVID-19 ограничений, в частности снимается режим самоизоляции для жителей до 65 лет. Разрешено открыться детсадам, фитнес-клубам, пансионатам, промтоварным магазинам.
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"Предпринимателям надо понимать, что ни сауны, ни бассейны мы пока не открываем. Угроза заражения на таких объектах - максимальная. Поэтому пусть люди занимаются спортом, но пока при ограничениях и только при соблюдении санитарных норм. Гулять в парках и скверах с 11 июня тоже можно, но в масках и на дистанции", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Фургала.
Отмечается, что с 11 июня фитнес-центрам разрешено возобновить оказание индивидуальных услуг по занятию физической культурой и спортом. Загрузка должна составлять не более 25% от единовременной пропускной способности. Спортом можно заниматься и на улице, но при соблюдении дистанцирования и масочного режима. Рядом не должны находиться более двух человек.
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По данным минздрава региона, на утро 11 июня в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано более 2,73 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1,4 тысячи человек, 18 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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