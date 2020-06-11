В Хабаровском крае рассказали об ограничениях по коронавирусу

"Предпринимателям надо понимать, что ни сауны, ни бассейны мы пока не открываем. Угроза заражения на таких объектах - максимальная. Поэтому пусть люди занимаются спортом, но пока при ограничениях и только при соблюдении санитарных норм. Гулять в парках и скверах с 11 июня тоже можно, но в масках и на дистанции", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Фургала.