Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572790119.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
2020-06-11T11:14
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574287_0:161:3071:1888_1200x0_80_0_0_4e03b2a3bd57e09f947a106613b94b81.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572790119.html?chat_room_id=1572790119
Новости
ru-RU
114
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574287_0:161:3071:1888_1200x0_80_0_0_4e03b2a3bd57e09f947a106613b94b81.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574287_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_7d3df913f1a9af7f0d29f6fb540dfc6e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574287_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_5597e9d6e48e8fdf20974001b0b41bf1.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи

10:47 11.06.2020 (обновлено: 11:14 11.06.2020)
114
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПосетители в музее
Посетители в музее
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Посетители в музее. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
"Посетители допускаются в помещения музея при наличии гигиенической маски", - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Посетители музея
Роспотребнадзор призвал ограничить контакты между сотрудниками в музеях
Посетители музея
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в музеях
Посетители в музее
В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обсудил с рабочей группой Госсовета подготовку к учебному году
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" почти 230 пациентов лечатся от COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах
Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
Посетители музея
Роспотребнадзор дал рекомендации о проведении экскурсий в музеях
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом
Врач скорой помощи
Приморские врачи отправились на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Врач скорой помощи
В Подмосковье рассказали о новых случаях коронавируса
Медик у машины скорой помощи
Число заболевших COVID-19 в Москве превысило 200 тысяч
Посетители музея
Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана Дружба народов
Все включено: сезон фонтанов в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Мишустин оценил влияние внешних факторов на экономику в первом квартале
11:39Суд в Удмуртии третий раз перенес рассмотрение дела против Овсянникова
11:38МИД: Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке
11:37Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьер-министра
11:36В МИД рассказали о взаимодействии с рядом стран по борьбе с COVID-19
11:35В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы
11:35Россия готова рассмотреть данные по кибератакам в Германии, заявил Титов
11:34В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона
11:33В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
Лента новостейМолния