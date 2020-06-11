В Подмосковье откроют более 110 пляжей с начала июля

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Московской области к открывающемуся 1 июля купальному сезону заработают 114 пляжей и 86 зон отдыха, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

"Начало купального сезона в Подмосковье запланировано на 1 июля... Запланировано к открытию 114 пляжей и 86 мест отдыха у воды, которые находятся на территории 57 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы ГИМС в составе межведомственных комиссий проверяют пляжи, обращая внимание, достаточно ли специалистов на спасательных постах, которые готовы оказать первую помощь пострадавшим, а также на техническое состояние сооружений для схода и прыжков в воду.