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В Подмосковье откроют более 110 пляжей с начала июля
2020-06-11T11:06
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новости - туризм
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В Подмосковье откроют более 110 пляжей с начала июля

10:36 11.06.2020 (обновлено: 11:06 11.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОтдых горожан в Подмосковье
Отдых горожан в Подмосковье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Отдых горожан в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Московской области к открывающемуся 1 июля купальному сезону заработают 114 пляжей и 86 зон отдыха, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.
"Начало купального сезона в Подмосковье запланировано на 1 июля... Запланировано к открытию 114 пляжей и 86 мест отдыха у воды, которые находятся на территории 57 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы ГИМС в составе межведомственных комиссий проверяют пляжи, обращая внимание, достаточно ли специалистов на спасательных постах, которые готовы оказать первую помощь пострадавшим, а также на техническое состояние сооружений для схода и прыжков в воду.
Как подчеркнули в ведомстве, в период купального сезона ГИМС совместно с представителями МВД России, спасательных служб, Всероссийского общества спасания на водах и других общественных организаций будет проводить рейды с целью предупреждения несчастных случаев на воде.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
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