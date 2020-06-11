https://ria.ru/20200611/1572789231.html
В Подмосковье откроют более 110 пляжей с начала июля
2020-06-11T10:36
2020-06-11T11:06
туризм
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
В Московской области
к открывающемуся 1 июля купальному сезону заработают 114 пляжей и 86 зон отдыха, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС
России.
"Начало купального сезона в Подмосковье запланировано на 1 июля... Запланировано к открытию 114 пляжей и 86 мест отдыха у воды, которые находятся на территории 57 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы ГИМС в составе межведомственных комиссий проверяют пляжи, обращая внимание, достаточно ли специалистов на спасательных постах, которые готовы оказать первую помощь пострадавшим, а также на техническое состояние сооружений для схода и прыжков в воду.
Как подчеркнули в ведомстве, в период купального сезона ГИМС совместно с представителями МВД России, спасательных служб, Всероссийского общества спасания на водах и других общественных организаций будет проводить рейды с целью предупреждения несчастных случаев на воде.