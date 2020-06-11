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В Ульяновской области бизнесу выплатили долги по госконтрактам
2020-06-11T10:20
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
ульяновская область
общество
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, ульяновская область, общество

В Ульяновской области бизнесу выплатили долги по госконтрактам

10:20 11.06.2020
47
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
САМАРА, 11 июн – РИА Новости. Власти Ульяновской области после вмешательства прокуратуры выплатили бизнесу 373 миллиона рублей долгов по публичным контрактам, сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным ГП, с учетом принимаемых мер по поддержке пострадавших от коронавируса предпринимателей на особом контроле находятся вопросы своевременного выполнения государственными и муниципальными заказчиками обязательств по исполненным контрактам. Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов поручил надзорному ведомству Ульяновской области незамедлительно принять дополнительные меры по погашению имеющейся задолженности перед бизнесом по публичным контрактам.
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"После прокурорского вмешательства долги перед предпринимателями за выполненные работы, поставленные товары и оказанные услуги в рамках государственных и муниципальных контрактов на общую сумму 373 миллионов рублей погашены в полном объеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по обеспечению прав предпринимателей на своевременные расчеты с ними по исполненным контрактам продолжается.
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Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФУльяновская областьОбщество
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