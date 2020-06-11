В Красноярске оставили под арестом помощника депутата Алексея Талюка

КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил под арестом до 14 августа помощника депутата Алексея Талюка, который подозревается в мошенничестве, а до этого стал фигурантом уголовного дела после наезда на журналиста, сообщает пресс-служба краевого суда.
Ранее сообщалось, что Талюк, помощник депутата парламента Красноярского края Ивана Серебрякова, подозревается в мошенничестве и покушении на преступление. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал его на два месяца до 12 июня включительно.
"Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 14 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал СК РФ, в конце февраля Талюк на Mercedes наехал на журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. Было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". Талюка задержали. В качестве меры пресечения суд запретил ему до 21 апреля выходить из дома по ночам, общаться со СМИ, комментировать следственные и процессуальные действия по настоящему уголовному делу, общаться с потерпевшим.