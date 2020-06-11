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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572784360.html
Премьер Австралии заявил, что продолжение протестов неприемлемо
2020-06-11T08:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
австралия
сша
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, австралия, сша, в мире

Премьер Австралии заявил, что продолжение протестов неприемлемо

08:59 11.06.2020
418
© Depositphotos / KeitmaНа улице Мельбурна
На улице Мельбурна
© Depositphotos / Keitma
На улице Мельбурна. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что продолжение протестных акций неприемлемо, участники демонстраций, нарушающие постановления в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, должны привлекаться к ответственности, сообщает телерадиокорпорация ABC.
"Определенно, любые дальнейшие действия в этом направлении будут абсолютно неприемлемы. Двойные стандарты, которые протестующие позволяют себе, появляясь (на акциях), нарушают, думаю, не без оснований, права австралийцев по всей стране", - сказал премьер.
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6 июня, 11:53
В Австралии десятки тысяч демонстрантов вышли на антирасистские протесты
По его словам, движение Black Lives Matter "было захвачено намного более политически мотивированной левой повесткой". Моррисон также заявил, что участникам акций протеста, которые посещают демонстрации в нарушении постановлений об охране здоровья, должны быть предъявлены обвинения.
Премьер Австралии высказался по поводу протестов через несколько часов после того, как стало известно, что один из участников демонстраций в штате Виктория заразился коронавирусом нового типа. По словам медиков, он мог быть заразным, когда участвовал в протестных акциях. Ранее Моррисон уже призывал австралийцев не посещать демонстрации из-за угрозы заражения коронавирусом.
В субботу несколько десятков тысяч человек в субботу собрались в Австралии на акциях движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. Организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонАвстралияСШАВ мире
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