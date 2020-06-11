Премьер Австралии заявил, что продолжение протестов неприемлемо

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что продолжение протестных акций неприемлемо, участники демонстраций, нарушающие постановления в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, должны привлекаться к ответственности, сообщает телерадиокорпорация ABC.
"Определенно, любые дальнейшие действия в этом направлении будут абсолютно неприемлемы. Двойные стандарты, которые протестующие позволяют себе, появляясь (на акциях), нарушают, думаю, не без оснований, права австралийцев по всей стране", - сказал премьер.
По его словам, движение Black Lives Matter "было захвачено намного более политически мотивированной левой повесткой". Моррисон также заявил, что участникам акций протеста, которые посещают демонстрации в нарушении постановлений об охране здоровья, должны быть предъявлены обвинения.
Премьер Австралии высказался по поводу протестов через несколько часов после того, как стало известно, что один из участников демонстраций в штате Виктория заразился коронавирусом нового типа. По словам медиков, он мог быть заразным, когда участвовал в протестных акциях. Ранее Моррисон уже призывал австралийцев не посещать демонстрации из-за угрозы заражения коронавирусом.
В субботу несколько десятков тысяч человек в субботу собрались в Австралии на акциях движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. Организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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