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Эксперт объяснил, почему даже очень богатые люди в России не олигархи
2020-06-11T09:14
россия
дмитрий журавлев
дмитрий песков
экономика
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россия, дмитрий журавлев, дмитрий песков, экономика

Эксперт объяснил, почему даже очень богатые люди в России не олигархи

09:14 11.06.2020
859
© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
Доллары
© AP Photo / LM Otero, File
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Частные структуры в России не имеют сравнимых с государством ресурсов, поэтому и самым богатым бизнесменам нет смысла даже пытаться влиять на политику, так что олигархами их считать нельзя, заявил РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что в России вообще нет олигархов. Он определили их как предпринимателей, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.
"В современной России нет частной структуры, сравнимой с государством по материальным ресурсам. И поэтому даже самым крупным российским предпринимателям нет смысла пытаться использовать свои ресурсы для влияния на политику - сделать ничего не удастся, а надорваться можно", - считает Журавлев.
По его мнению, эта ситуация естественна: "30 лет назад в России не было ничего, кроме государства. И весь российский бизнес вышел из государства. И естественно, что зрелый родитель сильнее молодых детей".
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"Но мне скажут, что в 90-е олигархи правили Россией. Да это так. Но это происходило не потому, что они были сильны, а потому что государство сознательно ушло из всех сфер жизни, а "олигархи" просто заняли пустующее место. Именно поэтому они так быстро сдулись в 2000-е. Реальных ресурсов для сохранения власти у них просто не было. Так что очень богатые люди у нас есть, а олигархов, действительно, нет", - уверен собеседник агентства.
В то же время Журавлев отметил, что сам факт того, что нам неизвестны люди, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику, не означает, что их нет. "Тем более устремление штука субъективная: сегодня нет устремлений, а завтра могут и появиться", - рассуждает он.
Журавлев предложил несколько уточнить определение слова "олигарх". "Соглашаясь с логикой высокого чиновника, хотелось бы изменить его определение. "Олигархи - это люди, которые обладают сравнимыми с государством материальными и организационными ресурсами, используя которые они при желании могут существенно повлиять на политику", - предложил он.
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РоссияДмитрий ЖуравлевДмитрий ПесковЭкономика
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