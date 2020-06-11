Эксперт объяснил, почему даже очень богатые люди в России не олигархи

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Частные структуры в России не имеют сравнимых с государством ресурсов, поэтому и самым богатым бизнесменам нет смысла даже пытаться влиять на политику, так что олигархами их считать нельзя, заявил РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем Частные структуры в России не имеют сравнимых с государством ресурсов, поэтому и самым богатым бизнесменам нет смысла даже пытаться влиять на политику, так что олигархами их считать нельзя, заявил РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что в России вообще нет олигархов. Он определили их как предпринимателей, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.

"В современной России нет частной структуры, сравнимой с государством по материальным ресурсам. И поэтому даже самым крупным российским предпринимателям нет смысла пытаться использовать свои ресурсы для влияния на политику - сделать ничего не удастся, а надорваться можно", - считает Журавлев.

По его мнению, эта ситуация естественна: "30 лет назад в России не было ничего, кроме государства. И весь российский бизнес вышел из государства. И естественно, что зрелый родитель сильнее молодых детей".

"Но мне скажут, что в 90-е олигархи правили Россией. Да это так. Но это происходило не потому, что они были сильны, а потому что государство сознательно ушло из всех сфер жизни, а "олигархи" просто заняли пустующее место. Именно поэтому они так быстро сдулись в 2000-е. Реальных ресурсов для сохранения власти у них просто не было. Так что очень богатые люди у нас есть, а олигархов, действительно, нет", - уверен собеседник агентства.

В то же время Журавлев отметил, что сам факт того, что нам неизвестны люди, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику, не означает, что их нет. "Тем более устремление штука субъективная: сегодня нет устремлений, а завтра могут и появиться", - рассуждает он.