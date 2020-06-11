Выборы депутатов заксобрания Новосибирской области пройдут 13 сентября

"В ходе сессии была утверждена дата проведения выборов депутатов законодательного собрания Новосибирской области. Они пройдут в единый общероссийский день голосования – 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Губернатор выразил уверенность в том, что Новосибирская область полностью готова и к проведению избирательной кампании, и к проведению единого дня голосования. По его словам, апробация всех мер санитарной безопасности на избирательных участках будет проведена 1 июля, в день голосования по внесению поправок в Конституцию России.