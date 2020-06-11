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Выборы депутатов заксобрания Новосибирской области пройдут 13 сентября
2020-06-11T08:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей травников
новосибирская область
политика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, новосибирская область, политика

Выборы депутатов заксобрания Новосибирской области пройдут 13 сентября

08:46 11.06.2020
179
© Sputnik / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
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Избирательный участок. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на сессии в четверг назначили выборы нового состава областного парламента на единый день голосования – 13 сентября, а губернатор Андрей Травников заявил о готовности региона к кампании, сообщает облправительство.
"В ходе сессии была утверждена дата проведения выборов депутатов законодательного собрания Новосибирской области. Они пройдут в единый общероссийский день голосования – 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Избиратель на избирательном участке
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Губернатор выразил уверенность в том, что Новосибирская область полностью готова и к проведению избирательной кампании, и к проведению единого дня голосования. По его словам, апробация всех мер санитарной безопасности на избирательных участках будет проведена 1 июля, в день голосования по внесению поправок в Конституцию России.
"В этом году в Новосибирской области пройдет очень масштабная избирательная кампания – предстоит распределить почти 5 тысяч мандатов разных уровней. Перед Новосибирской областью стоят очень серьезные задачи – мы намерены стать регионом-лидером в Сибири. Кроме того, нам следует быстро и эффективно преодолеть последствия того кризиса, с которым мы столкнулись в связи с эпидемией коронавирусной инфекции", - сказал Травников.
В законодательное собрание Новосибирской области предстоит избрать 76 депутатов, из которых 38 - по одномандатным округам и 38 - по партийным спискам.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковНовосибирская областьПолитика
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