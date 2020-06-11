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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 72 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-11T08:18
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коронавирус covid-19
ташкент
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

08:18 11.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 11 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 72 человека и достигло 4695, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую среду число зарегистрированных случаев выросло до 4623, 19 пациентов скончались, 3532 выздоровели.
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"По состоянию на 11 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4695", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 103 новых случая COVID-19, во вторник - 80, в понедельник -109, в воскресенье - 237, это был самый высокий прирост заболевания за день с первого случая в стране.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 1144 пациента с COVID-19, в том числе десять – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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