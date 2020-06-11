В Норильске вывезли почти 38 тысяч тонн загрязненного грунта

"В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено 7794 тонны загрязненного поверхностного грунта или 37 736 тонн нарастающим итогом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время к ликвидации последствий аварии привлечены 11 воздушных судов, в том числе три - от МЧС России.