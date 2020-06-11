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В Норильске вывезли почти 38 тысяч тонн загрязненного грунта
2020-06-11T09:26
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

В Норильске вывезли почти 38 тысяч тонн загрязненного грунта

08:03 11.06.2020 (обновлено: 09:26 11.06.2020)
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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Около 38 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли специалисты в промышленный отвал после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено 7794 тонны загрязненного поверхностного грунта или 37 736 тонн нарастающим итогом", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время к ликвидации последствий аварии привлечены 11 воздушных судов, в том числе три - от МЧС России.
"К ликвидации последствий ЧС в Норильске привлечен дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили агентству в краевом главке ведомства, прокомментировав увеличение авиагруппировки.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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