https://ria.ru/20200611/1572758456.html
Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи
2020-06-11T07:29
2020-06-11T07:29
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михаил барышников
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, михаил барышников
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости
. Студия Disney работает над новым оригинальным мюзиклом, в котором будет звучать хиты Лайонела Ричи, сообщает
Variety.
Называться он будет также как одна из песен исполнителя — “All Night Long” ("Всю ночь напролет"). Пока Disney только начал работу над проектом. Помимо фильма предполагается также театральная постановка.
Сам Ричи будет одним из продюсеров ленты, а сценарий пишет Пит Чиарелли ("Безумно богатые азиаты").
Предполагается, что картина будет похожа по концепции на “Mamma Mia”, основанной на песнях группы ABBA.
Дата релиза пока не сообщается.
Лайонел Ричи — лауреат четырех премий "Грэмми", по всему миру продано более 100 миллионов копий его записей. Его трижды номинировали на "Оскар" в категории "лучшая оригинальная песня", и в 1986 получил золотую статуэтку за композицию "Say you say me” из фильма "Белые ночи", в котором одну из главных ролей сыграл Михаил Барышников.