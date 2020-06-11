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Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи
2020-06-11T07:29
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, михаил барышников

Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи

07:29 11.06.2020
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© AFP 2020 / Suzanne CordeiroАмериканский поп-исполнитель Лайонел Ричи
Американский поп-исполнитель Лайонел Ричи
© AFP 2020 / Suzanne Cordeiro
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Студия Disney работает над новым оригинальным мюзиклом, в котором будет звучать хиты Лайонела Ричи, сообщает Variety.
Называться он будет также как одна из песен исполнителя — “All Night Long” ("Всю ночь напролет"). Пока Disney только начал работу над проектом. Помимо фильма предполагается также театральная постановка.
Сам Ричи будет одним из продюсеров ленты, а сценарий пишет Пит Чиарелли ("Безумно богатые азиаты").
Предполагается, что картина будет похожа по концепции на “Mamma Mia”, основанной на песнях группы ABBA.
Дата релиза пока не сообщается.
Лайонел Ричи — лауреат четырех премий "Грэмми", по всему миру продано более 100 миллионов копий его записей. Его трижды номинировали на "Оскар" в категории "лучшая оригинальная песня", и в 1986 получил золотую статуэтку за композицию "Say you say me” из фильма "Белые ночи", в котором одну из главных ролей сыграл Михаил Барышников.
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