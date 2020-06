Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи

Лайонел Ричи — лауреат четырех премий "Грэмми", по всему миру продано более 100 миллионов копий его записей. Его трижды номинировали на "Оскар" в категории "лучшая оригинальная песня", и в 1986 получил золотую статуэтку за композицию "Say you say me” из фильма "Белые ночи", в котором одну из главных ролей сыграл Михаил Барышников.