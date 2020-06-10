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Найдено древнейшее в Восточной Азии произведение скульптуры
2020-06-10T22:27
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археология, открытия - риа наука, китай, искусство, история

Найдено древнейшее в Восточной Азии произведение скульптуры

22:27 10.06.2020
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© Francesco d'Errico and Luc DoyonФотография и созданная на основе КТ трехмерная реконструкция фигурки птицы из Линцзина
Фотография и созданная на основе КТ трехмерная реконструкция фигурки птицы из Линцзина
© Francesco d'Errico and Luc Doyon
Фотография и созданная на основе КТ трехмерная реконструкция фигурки птицы из Линцзина
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Археологи обнаружили в Китае небольшую статуэтку птицы возрастом более 13 тысяч лет. Это древнейший образец скульптурного искусства Восточной Азии. Описание находки приведено в журнале PLOS ONE.
Фигурка была найдена в 2005 году в местечке Линцзин в провинции Хэнань. Китайские археологи под руководством Жаньяна Ли (Zhanyang Li) из Шаньдунского университета изучали последовательность отложений, содержащую одиннадцать культурных слоев возрастом от 120 тысяч лет назад до бронзового века. Один из слоев был нарушен в 1958 году, когда здесь копали колодец, но весь вынутый материал был сложен в куче поблизости.
Ученые просеяли материал кучи и обнаружили в нем куски черного кремня, аналогичные тем, что присутствовали в нетронутом слое, и несколько артефактов — глиняные черепки, обгоревшие кости животных и фигурку птицы на постаменте, вырезанную из одной из таких костей. Еще одна из костей имела следы долбления, таких же как на скульптуре птица.
Используя результаты радиоуглеродного датирования по 28 образцам костей, исследователи определили возраст фигурки — 13,4-13,2 тысяч лет. До этого самым древним скульптурным произведением в Восточной Азии считалась китайская нефритовая птичка эпохи неолита возрастом примерно пять тысяч лет. Самые древние в мире примеры объемного искусства — фигурки животных и людей, вырезанные из мамонтовой кости, найдены в Европе и имеют возраст 40-38 тысяч лет.
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"Это открытие идентифицирует оригинальную художественную традицию представления птиц в китайском искусстве, отодвигая ее более чем на 8500 лет вглубь веков, — пишут авторы в статье. — Статуэтка отличается технологически и стилистически от других образцов, найденных в Западной Европе и Сибири, и она может стать связующим звеном между более молодыми китайскими скульптурами и известными образцами палеолитического периода".
Авторы отмечают, что даже одной этой находки достаточно, чтобы понять, что в Восточной Азии в палеолите формировалась собственная оригинальная художественная традиция, непохожая по своим образам на древнюю культуру европейских и сибирских народов.
В сотрудничестве с коллегами из Франции, Норвегии и Израиля, китайские ученые исследовали фигурку с помощью современных аналитических методов, таких как конфокальная микроскопия и компьютерная микротомография. Это позволило ученым реконструировать подход палеолитического художника к изготовлению скульптуры и технические приемы обработки материала.
Всего исследователи выделили четыре метода резки, которыми обработана поверхность, что требовало, по мнению авторов, чередования различных инструментов и движений.
Авторы отмечают, что фигурка из Линцзин — единственный палеолитический трехмерный объект, вырезанный из обожженной кости и изображающий птицу, стоящую на постаменте. Это также единственный резной артефакт эпохи палеолита, для которого, благодаря исключительной сохранности, удалось воссоздать и подробно задокументировать все этапы его изготовления.
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