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Глава Адыгеи поставил задачи по реализации инфраструктурных проектов
2020-06-10T20:27
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
майкопский район
республика адыгея
общество
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Глава Адыгеи поставил задачи по реализации инфраструктурных проектов

20:27 10.06.2020
24
© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачи по реализации в регионе жилищного нацпроекта, реконструкции очистных сооружений и строительства магистрального водовода в республиканской столице Майкопе, сообщает его пресс-служба.
По информации минстроя республики, к 2024 году в Адыгее планируется ввести 2,1 миллиона квадратных метров жилья, при этом в текущем году – свыше 262 тысяч квадратных метров.
"Особое внимание должно быть уделено качеству строительно-монтажных работ. В данной части необходимо усилить контроль со стороны надзорных органов за строительными работами. Вместе с тем главы муниципальных образований должны обеспечить строгий контроль за выделением земельных участков", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания с заинтересованными ведомствами в среду.
Мэр Майкопа Андрей Гетманов проинформировал главу Адыгеи о работе по реконструкции городских очистных сооружений, а руководитель "Стройзаказчика" Аслан Абрегов – о ходе строительства водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопа и Майкопского района. Со ссылкой на Абрегова, сообщается, что для завершения строительства водовода в 2020 году необходимо выполнить строительно-монтажные работы по водозабору на реке Цица, прокладке водовода, а также прокладке трубопровода к источникам, все работы ведутся в соответствии с планом.
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"В этом году мы должны завершить данный объект. Необходимо усилить взаимодействие всех ведомств, которые участвуют в проекте. Новая ветка водовода должна решить стратегические вопросы по обеспечению населения питьевой водой, и важно эффективно реализовать все запланированные мероприятия, а также провести усовершенствование действующих скважин", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба..
По данным минстроя, по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 1 сентября 2025 года в республике предусмотрено к расселению 29 аварийных многоквартирных домов общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров. Этапы расселения уже сформированы, со всеми муниципалитетами, участвующими в программе, заключены соглашения.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловМайкопМайкопский районРеспублика АдыгеяОбщество
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