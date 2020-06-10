Глава Адыгеи поставил задачи по реализации инфраструктурных проектов

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачи по реализации в регионе жилищного нацпроекта, реконструкции очистных сооружений и строительства магистрального водовода в республиканской столице Майкопе , сообщает его пресс-служба.

По информации минстроя республики, к 2024 году в Адыгее планируется ввести 2,1 миллиона квадратных метров жилья, при этом в текущем году – свыше 262 тысяч квадратных метров.

"Особое внимание должно быть уделено качеству строительно-монтажных работ. В данной части необходимо усилить контроль со стороны надзорных органов за строительными работами. Вместе с тем главы муниципальных образований должны обеспечить строгий контроль за выделением земельных участков", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания с заинтересованными ведомствами в среду.

Мэр Майкопа Андрей Гетманов проинформировал главу Адыгеи о работе по реконструкции городских очистных сооружений, а руководитель "Стройзаказчика" Аслан Абрегов – о ходе строительства водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопа и Майкопского района . Со ссылкой на Абрегова, сообщается, что для завершения строительства водовода в 2020 году необходимо выполнить строительно-монтажные работы по водозабору на реке Цица, прокладке водовода, а также прокладке трубопровода к источникам, все работы ведутся в соответствии с планом.

"В этом году мы должны завершить данный объект. Необходимо усилить взаимодействие всех ведомств, которые участвуют в проекте. Новая ветка водовода должна решить стратегические вопросы по обеспечению населения питьевой водой, и важно эффективно реализовать все запланированные мероприятия, а также провести усовершенствование действующих скважин", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба..