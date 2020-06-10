Обвиняемый по делу MH17 ознакомился с переведенными частями досье

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 Олег Пулатов ознакомился с теми частями досье, которые переведены на русский язык, сообщила на судебных слушаниях в Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 Олег Пулатов ознакомился с теми частями досье, которые переведены на русский язык, сообщила на судебных слушаниях в Нидерландах голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая Пулатова.

Ранее тен Дуссхате говорила, что на русский язык переведены 174 страницы и 60 страниц - это изложение досье и личное дело обвиняемого, но само досье насчитывает практически 40 тысяч страниц. В понедельник во время заседания она сказала, что не знает, ознакомился ли подзащитный с переведенными файлами. Адвокат отмечала, что основная часть материалов по делу о крушении малайзийского Boeing не переведена на русский язык, поэтому у Пулатова нет возможности подробно ознакомиться с ними, чтобы сэкономить время. Адвокатам приходится объяснять содержание этих документов.

"Мы только что удостоверились, что наш подзащитный ознакомился с переведенными частями дела", - сообщила адвокат на слушаниях в среду.

Она отметила, что запрос защиты на перевод и других частей досье был связан с желанием избежать затягивания в вопросе ознакомления подзащитного с документами. "Мы бы хотели обсудить переведенные страницы дела с нашим клиентом, но не можем это сделать, так как не можем поехать к нему. Дело не в том, что Пулатов не хочет контактировать с нами. Обсуждать по телефону такие вопросы просто небезопасно", - объяснила тен Дуссхате.

Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что Пулатову не нужно переводить на его родной язык всё досье дела, а лишь самые необходимые части.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.