Обвиняемый по делу MH17 ознакомился с переведенными частями досье

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 Олег Пулатов ознакомился с теми частями досье, которые переведены на русский язык, сообщила на судебных слушаниях в Нидерландах голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая Пулатова.
Ранее тен Дуссхате говорила, что на русский язык переведены 174 страницы и 60 страниц - это изложение досье и личное дело обвиняемого, но само досье насчитывает практически 40 тысяч страниц. В понедельник во время заседания она сказала, что не знает, ознакомился ли подзащитный с переведенными файлами. Адвокат отмечала, что основная часть материалов по делу о крушении малайзийского Boeing не переведена на русский язык, поэтому у Пулатова нет возможности подробно ознакомиться с ними, чтобы сэкономить время. Адвокатам приходится объяснять содержание этих документов.
"Мы только что удостоверились, что наш подзащитный ознакомился с переведенными частями дела", - сообщила адвокат на слушаниях в среду.
Она отметила, что запрос защиты на перевод и других частей досье был связан с желанием избежать затягивания в вопросе ознакомления подзащитного с документами. "Мы бы хотели обсудить переведенные страницы дела с нашим клиентом, но не можем это сделать, так как не можем поехать к нему. Дело не в том, что Пулатов не хочет контактировать с нами. Обсуждать по телефону такие вопросы просто небезопасно", - объяснила тен Дуссхате.
Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что Пулатову не нужно переводить на его родной язык всё досье дела, а лишь самые необходимые части.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.