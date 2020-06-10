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В Армении у второго ребенка с COVID-19 выявили синдром Кавасаки
2020-06-10T19:32
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В Армении у второго ребенка с COVID-19 выявили синдром Кавасаки

19:32 10.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Синдром Кавасаки диагностирован в Армении у второго ребенка, у которого до этого был подтвержден коронавирус, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь минздрава страны Алина Никогосян.
Ранее на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки. Третьего июня министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что впервые в стране эта болезнь была диагностирована у ребенка с подтвержденным коронавирусом.
"Первоначально состояние второго ребенка, заболевшего синдромом Кавасаки, было тяжелым, но сейчас заметно улучшение клинической ситуации. Ребенок получил необходимые для лечения лекарства, в связи с чем состояние стабилизировалось", - сказала Никогосян.
По ее словам, четырехлетний ребенок, у которого синдром был выявлен несколькими днями ранее, уже выписан.
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Ранее глава минздрава Армении сообщил, что учитывая международную статистику ведомство заранее складировало предназначенные для лечения этой болезни иммуноглобулиновые препараты.
Синдром Кавасаки (СК) - острое лихорадочное заболевание детского возраста, характеризующееся поражением коронарных и других сосудов с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки. Причины синдрома Кавасаки неизвестны, но некоторые исследователи предполагают роль вируса или другого возбудителя инфекции. Как правило, синдром Кавасаки развивается у детей в возрасте от двух месяцев до пяти лет, хотя он регистрировался и у подростков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались. В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 10 июня, COVID-19 выявлен у 14103 человек, 5226 вылечились и 227 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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