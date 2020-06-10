В Армении у второго ребенка с COVID-19 выявили синдром Кавасаки

ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Синдром Синдром Кавасаки диагностирован в Армении у второго ребенка, у которого до этого был подтвержден коронавирус, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь минздрава страны Алина Никогосян.

Ранее на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки. Третьего июня министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что впервые в стране эта болезнь была диагностирована у ребенка с подтвержденным коронавирусом.

"Первоначально состояние второго ребенка, заболевшего синдромом Кавасаки, было тяжелым, но сейчас заметно улучшение клинической ситуации. Ребенок получил необходимые для лечения лекарства, в связи с чем состояние стабилизировалось", - сказала Никогосян.

По ее словам, четырехлетний ребенок, у которого синдром был выявлен несколькими днями ранее, уже выписан.

Ранее глава минздрава Армении сообщил, что учитывая международную статистику ведомство заранее складировало предназначенные для лечения этой болезни иммуноглобулиновые препараты.

Синдром Кавасаки (СК) - острое лихорадочное заболевание детского возраста, характеризующееся поражением коронарных и других сосудов с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки. Причины синдрома Кавасаки неизвестны, но некоторые исследователи предполагают роль вируса или другого возбудителя инфекции. Как правило, синдром Кавасаки развивается у детей в возрасте от двух месяцев до пяти лет, хотя он регистрировался и у подростков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались. В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 10 июня, COVID-19 выявлен у 14103 человек, 5226 вылечились и 227 скончались.