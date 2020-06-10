Савиных: необходимо уделять внимание модельным законам и программам СГ

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Подготовка модельных законов, развитие программ Союзного государства, в том числе инфраструктурных проектов, станут приоритетными для работы Парламентского Собрания, сообщил в среду в ходе онлайн пресс-конференции председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

"Если говорить о нашем парламентском взаимодействии, я бы выделил несколько приоритетов. Думаю, нам надо продолжать работу над сближением законодательства двух стран. У нас уже есть хороший опыт мониторинга законопроектов в целях создания единого правового пространства. Насколько мне известно, только за этот год мы уже проанализировали сочетаемость более 370 законопроектов обеих стран", - сказал Савиных.

Он подчеркнул, что этот опыт надо развивать.

"Мы должны самое пристальное внимание уделять, может быть, даже подготовке модельных законов. Это хороший инструмент, который позволит нам активно сближать законодательство двух стран. Не меньше внимания следует уделять программам Союзного государства. Здесь было сказано достаточно детально об интересных инфраструктурных проектах. Я, со своей стороны, и депутаты белорусского парламента готовы будут поддержать эти начинания", - сказал Савиных.

При этом он считает, что необходимо детально посмотреть и на союзные программы, которые будут посвящены развитию биотехнологий, робототехнике и аддитивных технологий, то есть технологий, которые будут составлять основу экономики в середине XXI века.

"Думаю, нам надо вложить дополнительные силы и в работу научно-консультативного совета Парламентского Собрания. Нам нужно больше качественной аналитики. Больше идей, больше прогнозов по направлениям развития будущего. Убеждён, что наша парламентская трибуна может стать хорошим инструментом сближения двух народов и формирования той необходимой среды, которая будет подталкивать общества обеих стран к сближению", - подчеркнул Савиных.

Он отметил, что будущим и нынешним поколениям необходимо предъявить реальный результат и реальные достижения которые будут свидетельствовать, что "наш союзный регион состоялся и сделал серьезный задел для благополучного развития на десятилетия вперёд".