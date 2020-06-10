Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200610/1572770139.html
Рапота: экономика - основа стратегии развития Союзного государства
2020-06-10T18:34
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153269/59/1532695936_0:47:3072:1775_1200x0_80_0_0_aa23bee0389a590c7108cd7bb0aad24f.jpg
https://ria.ru/20200610/1572758071.html
россия
белоруссия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572770139.html?chat_room_id=1572770139
Новости
ru-RU
46
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153269/59/1532695936_0:47:3072:1775_1200x0_80_0_0_aa23bee0389a590c7108cd7bb0aad24f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153269/59/1532695936_131:0:2862:2048_1200x0_80_0_0_63fc8f4cbaa8850429f566e15947fd93.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153269/59/1532695936_472:0:2520:2048_1200x0_80_0_0_8fb1e1caa1f4cf006a003625cc9dc001.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, григорий рапота, белоруссия

Рапота: экономика - основа стратегии развития Союзного государства

18:34 10.06.2020
46
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" в Москве
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Экономические проекты, включая программы Союзного государства, должны стать ключевым направлением развития стратегических отношений России и Белоруссии, сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Он принял участие в онлайн-конференции в среду, посвященной перспективам развития отношений между двумя странами.
"Все, что связано с экономикой, крайне важно, потому что это наша мощь, это настроение людей, которые живут в двух странах, это наше благополучие и, в конечном счете, безопасность. И очень важным моментом здесь, я считаю, должно быть соединение усилий в общей созидательной деятельности. Я бы мог привести в пример программы Союзного государства, которые объединяют усилия ученых, инженеров, техников и иных специалистов в области освоения космоса, в ядерной и атомной энергетике, военно-техническом сотрудничестве – это все крайне важно, из этого нам надо выбирать то, что создает основу нашего будущего благополучия", - отметил Рапота.
Он подчеркнул необходимость развития единой инфраструктуры, включая скоростные дороги, которая обеспечила бы пространственное развитие Союзного государства, более плотно связала два государства и позволила усилить экономическое взаимодействие не только между ними, но и с внешним миром.
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Вчера, 16:14Союзное государство
Рапота рассказал, для чего Союзному государству нужны скоростные дороги
Госсекретарь также коснулся вопроса формирования единой промышленной политики в Союзном государстве. "Мы часто говорим о снятии барьеров, чтобы выстроить единую промышленную политику. И здесь очень уместно вспомнить опыт СССР, когда гармонично развивалось соотношение производств в Белоруссии и России. Белоруссия была сборочным цехом – это было высокотехнологичное производство, а Россия, помимо прочего, еще и источником сырья, и научных кадров. Этот опыт должен учитываться - пускай на другой основе, на нынешних реалиях. Важно, что это все работало и будет работать в будущем. И в работе Союзного государства такой опыт заложен", - отметил Рапота.
000000
Обсудить 0
Союзное государствоРоссияГригорий РапотаБелоруссия
Рекомендуем
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космодрома Байконур
Парламентское Собрание поддержит программы по космосу и транспорту
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России еще 98 военных вылечились от коронавируса
Члены станичного казачьего общества Рузского муниципального района имени Л. М. Доватора патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Госдуму внесли проект о деятельности казачьих обществ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных
Савиных: необходимо уделять внимание модельным законам и программам СГ
Рост экономики
Дрозденко: ВРП Ленобласти за восемь лет увеличился на 21%
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Словакии пригласил Лаврова с визитом в республику
ОНФ добивается расширения зеленого щита Самары
В Самаре военных переоденут в форму красноармейцев для парада Победы
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
Посол Белоруссии в России призвал учиться у Евросоюза
Истребители Су-35С пилотажной группы Соколы России
В Карелии экипажи истребителей Су-35С проводят учения с пусками ракет
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал ливийцев к переговорам "без вмешательства России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния