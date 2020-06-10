Рапота: экономика - основа стратегии развития Союзного государства

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Экономические проекты, включая программы Союзного государства, должны стать ключевым направлением развития стратегических отношений России и Белоруссии, сказал госсекретарь Союзного государства . Экономические проекты, включая программы Союзного государства, должны стать ключевым направлением развития стратегических отношений России и Белоруссии, сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Он принял участие в онлайн-конференции в среду, посвященной перспективам развития отношений между двумя странами.

"Все, что связано с экономикой, крайне важно, потому что это наша мощь, это настроение людей, которые живут в двух странах, это наше благополучие и, в конечном счете, безопасность. И очень важным моментом здесь, я считаю, должно быть соединение усилий в общей созидательной деятельности. Я бы мог привести в пример программы Союзного государства, которые объединяют усилия ученых, инженеров, техников и иных специалистов в области освоения космоса, в ядерной и атомной энергетике, военно-техническом сотрудничестве – это все крайне важно, из этого нам надо выбирать то, что создает основу нашего будущего благополучия", - отметил Рапота.

Он подчеркнул необходимость развития единой инфраструктуры, включая скоростные дороги, которая обеспечила бы пространственное развитие Союзного государства, более плотно связала два государства и позволила усилить экономическое взаимодействие не только между ними, но и с внешним миром.