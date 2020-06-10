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В посольстве рассказали о вывозных рейсах из Армении в Россию
2020-06-10T18:22
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В посольстве рассказали о вывозных рейсах из Армении в Россию

18:22 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Рейсы из Еревана в Краснодар и Минеральные Воды доставили в среду на родину 181 россиянина, застрявшего в Армении в результате ограничения на воздушное сообщение, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщили в среду в пресс-службе посольства РФ.
Дипмиссия отмечает, что по получении информации о готовящихся вывозных рейсах для армянских граждан по маршруту Ереван - Краснодар - Ереван и Ереван - Минеральные Воды - Ереван проработала возможность использования данных перелетов для возвращения россиян на родину.
Пассажирский самолет
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"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 10 июня авиарейсами Ереван - Краснодар и Ереван - Минеральные Воды домой смог вернуться еще 181 россиянин", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным пресс-службы, дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Отмечается, что все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных Комендатурой Армении мер безопасности.
"В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 979 человека. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме", - заявили в посольстве, выразив благодарность авиакомпании Armenia.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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