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В Китае панголинов больше не будут использовать в традиционной медицине
2020-06-10T17:32
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коронавирус covid-19, китай

В Китае панголинов больше не будут использовать в традиционной медицине

17:32 10.06.2020
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© AP Photo / Firdia LisnawatiПанголин
Панголин
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Панголин. Архивное фото
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Панголины, которые предположительно могли стать промежуточными хозяевами коронавируса COVID-19, не вошли в список китайской фармакопеи на 2020 год, это означает, что эти животные больше не будут использоваться в традиционной китайской медицине, пишет газета Global Times.
В конце февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая заявил, что животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, которые используются в традиционной китайской медицине, возможно, являются одним из промежуточных хозяев.
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По данным издания, в последней версии китайской фармакопеи говорится, что "редкие дикие животные будут исключены из фармакопеи".
В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.
В конце 1990-х годов в 11 регионах Китая насчитывалось около 60 тысяч особей, однако эта цифра уменьшилась на 90%. Китай ввел запрет на нелегальную охоту на панголинов в 2017 году и прекратил коммерческий импорт панголинов и продукции из них в 2018 году. Однако из-за своей особой ценности в китайской традиционной медицине и несуровое наказание за употребление этих млекопитающих в пищу охота на них не прекратилась.
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Панголины, или ящеры - отряд плацентарных млекопитающих. Тело животного покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга. Панголины населяют открытые местности и тропические леса, ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в глубоких норах или дуплах и кронах деревьев. Питаются муравьями и термитами. Панголины добываются из-за мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства.
Панголины не первые животные, которых власти Китая запретили применять в традиционной медицине. В 1993 году Китай запретил использовать в медицинских целях рога носорога и кости тигра.
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