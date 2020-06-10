В Китае панголинов больше не будут использовать в традиционной медицине

В конце 1990-х годов в 11 регионах Китая насчитывалось около 60 тысяч особей, однако эта цифра уменьшилась на 90%. Китай ввел запрет на нелегальную охоту на панголинов в 2017 году и прекратил коммерческий импорт панголинов и продукции из них в 2018 году. Однако из-за своей особой ценности в китайской традиционной медицине и несуровое наказание за употребление этих млекопитающих в пищу охота на них не прекратилась.