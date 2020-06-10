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Праздничные плакаты и флаги украсили Москву ко Дню России
2020-06-10T17:25
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день россии
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день россии, петр бирюков, москва

Праздничные плакаты и флаги украсили Москву ко Дню России

17:25 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Праздничные плакаты с триколором и флаги украсили Москву ко Дню России, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно к 12 июня мы украшаем город в цветах флага России. В этом году более 700 праздничных плакатов с российским триколором размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - отметил Бирюков.
По его словам, также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Госдумы РФ. Флаговыми композициями в бело-сине-красных цветах украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.
Цветники в Москве
5 июня, 08:39Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Площадь цветников в Москве составит около полумиллиона "квадратов"
Заммэра отметил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа. Кроме того, 12 июня в Москве в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка - фасады зданий в центре города подсветят цветами триколора.
Также на территории Парка Победы завершены работы по устройству цветников "Флаг РФ", посвященных празднику.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниДень РоссииПетр БирюковМосква
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