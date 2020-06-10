Праздничные плакаты и флаги украсили Москву ко Дню России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Праздничные плакаты с триколором и флаги украсили Москву ко Дню России, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Праздничные плакаты с триколором и флаги украсили Москву ко Дню России, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Традиционно к 12 июня мы украшаем город в цветах флага России. В этом году более 700 праздничных плакатов с российским триколором размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - отметил Бирюков.

По его словам, также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Госдумы РФ. Флаговыми композициями в бело-сине-красных цветах украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.

Заммэра отметил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа. Кроме того, 12 июня в Москве в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка - фасады зданий в центре города подсветят цветами триколора.