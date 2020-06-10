В посольстве оценили ситуацию с распространением коронавируса в Кении

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кения готовится к росту числа пациентов с COVID-19 , страна может обратиться за помощью к России, если возникнет такая необходимость, заявил РИА Новости временный поверенный в делах посольства Кении в Москве Маурис Окот.

"Мы все еще не знаем точно, когда будет пик, но мы видим, что цифры растут - конечно, не так сильно, как мы ожидали. Это из-за ограничительных мер, которые мы вводим … Сейчас мы находимся на уровне 2767 человек, что является действительно низким показателем по сравнению с тем, чего мы изначально ожидали. Но поскольку сейчас эти цифры растут, президент счел целесообразным продолжать локдаун, чтобы эти ограничительные меры сохранялись, чтобы мы не открывали экономику так быстро, потому что мы не знаем, что еще впереди. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы контролировать цифры, тогда мы сможем идти дальше и открываться", - сказал Окот.

Кения усилила меры в двух крупных лагерях беженцев Дадааб и Какума после того, как семь человек там были помещены на карантин из-за положительного результата теста, сообщил Окот.

"Мы защищаем лагеря беженцев, потому что мы должны быть очень осторожны, чтобы болезнь не попала в лагеря. Просто посмотрите на то, как люди там живут - вы должны обязательно попытаться контролировать это. Поэтому правительство ввело различные жесткие меры, чтобы обеспечить защиту этих лагерей, чтобы не допустить проникновения болезни в эти лагеря ", - подчеркнул дипломат.

Он заявил, что Кения пока не просила поддержки России, поскольку она сосредоточилась на ограничительных мерах, но обратится к ней, если ситуация ухудшится.

"Система здравоохранения в России действительно работает, она одна из лучших. Вы можете видеть, что цифры растут, но если посмотреть на смертность, то она очень низкая по сравнению с другими странами, что действительно замечательно. Когда мы дойдем до точки, когда это будет очень, очень необходимо, безусловно, мы бы хотели обратиться за помощью к России. Пока мы не обращались с такой просьбой, потому что мы занимаемся нашими ограничительными мерами", - сказал Окот.

Он отметил, что из-за "первоначальной паники" правительство Кении ожидало, что ситуация с коронавирусом значительно ухудшится к июню. Правительство по-прежнему прилагает усилия, чтобы обеспечить наличие необходимого количества больничных коек и защитной экипировки и если оно посчитает, что помощь необходима, то "обратится к друзьям", в том числе к России.

Дипломат также поблагодарил Россию за пожертвование в размере трех миллионов долларов для борьбы с нашествием саранчовых, которые угрожают продовольственной безопасности страны.

"Наша экономика основана на сельском хозяйстве. Нашествие пустынной саранчи стало настоящей катастрофой для нас, не только для Кении, но и для всех стран этого региона… Россия вышла и поддержала Кению, предоставив Кении сумму, эквивалентную 3 миллионам долларов, это много, это достаточно хорошо", - сказал Окот.

Он уточнил, что Россия поддержала не только Кению, но и другие страны региона пожертвованием в размере трех миллионов долларов через фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).