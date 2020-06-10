В Югре построят необходимую для возведения жилья дорогу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Дорогу в поселке Белый Яр ( Дорогу в поселке Белый Яр ( ХМАО ), благодаря которой в населенном пункте должно появиться 250 тысяч квадратных метров жилья, построят к середине осени 2021 года, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Руководитель муниципалитета анонсировал масштабный проект РИА Новости в конце 2019 года, заявив, что в поселке Белый Яр, где проживают около 20 тысяч человек, будет построена дорога, которая позволит возвести четверть миллиона квадратных метров жилья в микрорайоне "Гидронамыв". Окружные власти, отмечал Трубецкой, поддерживают этот проект, который также претендует и на федеральное софинансирование.

По данным муниципалитета, общая протяженность улицы составит 2,5 километра, автомобильное движение будет организовано по четырем полосам, кроме того, в микрорайоне в перспективе появятся детские сады и школа.

Глава района в среду посетил Белый Яр, оценив ход строительства. Он подчеркнул, что проект нуждается в определенных корректировках, однако на его реализации это не скажется, работы будут продолжаться.

"Стоимость автомобильной сети микрорайона "Гидронамыв" - 480 миллионов рублей. Большая часть финансирования - из бюджета РФ. Обязательным условием для его получения является ввод не менее 25 тысяч квадратных метров жилья на этой территории. Поэтому нам нужны дороги и инженерные сети, чтобы ввести жилье, для того, чтобы получить финансирование на дороги. Срок ввода дороги - 30 октября 2021 года", - сказал Трубецкой журналистам.