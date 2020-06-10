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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
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В Югре построят необходимую для возведения жилья дорогу
2020-06-10T17:34
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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В Югре построят необходимую для возведения жилья дорогу

16:24 10.06.2020 (обновлено: 17:34 10.06.2020)
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© Фото : пресс-служба администрации Сургуского районаСтроительство дороги в поселке Белый Яр
Строительство дороги в поселке Белый Яр
© Фото : пресс-служба администрации Сургуского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Дорогу в поселке Белый Яр (ХМАО), благодаря которой в населенном пункте должно появиться 250 тысяч квадратных метров жилья, построят к середине осени 2021 года, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Руководитель муниципалитета анонсировал масштабный проект РИА Новости в конце 2019 года, заявив, что в поселке Белый Яр, где проживают около 20 тысяч человек, будет построена дорога, которая позволит возвести четверть миллиона квадратных метров жилья в микрорайоне "Гидронамыв". Окружные власти, отмечал Трубецкой, поддерживают этот проект, который также претендует и на федеральное софинансирование.
По данным муниципалитета, общая протяженность улицы составит 2,5 километра, автомобильное движение будет организовано по четырем полосам, кроме того, в микрорайоне в перспективе появятся детские сады и школа.
Глава района в среду посетил Белый Яр, оценив ход строительства. Он подчеркнул, что проект нуждается в определенных корректировках, однако на его реализации это не скажется, работы будут продолжаться.
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"Стоимость автомобильной сети микрорайона "Гидронамыв" - 480 миллионов рублей. Большая часть финансирования - из бюджета РФ. Обязательным условием для его получения является ввод не менее 25 тысяч квадратных метров жилья на этой территории. Поэтому нам нужны дороги и инженерные сети, чтобы ввести жилье, для того, чтобы получить финансирование на дороги. Срок ввода дороги - 30 октября 2021 года", - сказал Трубецкой журналистам.
На своей странице в Facebook он уточнил, что одновременно с этим другой подрядчик занимается прокладкой инженерных сетей в указанном микрорайоне, планируя выполнить ее к концу текущего года. "Это очень трудоемкая работа, которая обойдется нам в 130 миллионов рублей", - добавил Трубецкой.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округОбщество
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