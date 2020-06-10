Украина получила второй транш помощи от ЕК в 500 миллионов евро

Ранее на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, в котором говорится о решении выделить Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Отмечалось, что суммарно с этим траншем ЕС уже предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в качестве займа.