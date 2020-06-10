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Украина получила второй транш помощи от ЕК в 500 миллионов евро
2020-06-10T16:06
урсула фон дер ляйен
воз
владимир зеленский
киев
в мире
еврокомиссия
украина
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урсула фон дер ляйен, воз, владимир зеленский, киев, в мире, еврокомиссия, украина

Украина получила второй транш помощи от ЕК в 500 миллионов евро

15:36 10.06.2020 (обновлено: 16:06 10.06.2020)
160
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Еврокомисии в размере 500 миллионов евро, сообщил в своем Twitter президент страны Владимир Зеленский.
Ранее на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, в котором говорится о решении выделить Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Отмечалось, что суммарно с этим траншем ЕС уже предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в качестве займа.
"Украина получила второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере 500 миллионов евро. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19", - написал Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о том, что Киев получит второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в ближайшие недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Рейтинговое агентство Moody's
28 мая 2019, 18:31
Moody's видит риски для получения Украиной очередного транша МВФ
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Урсула фон дер ЛяйенВОЗВладимир ЗеленскийКиевВ миреЕврокомиссияУкраина
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