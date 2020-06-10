Росприроднадзор раскритиковал контроль "НТЭК" над резервуарами с топливом

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Компания "НТЭК" плохо следит за состоянием своих резервуаров в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, заявил Росприроднадзор.
"Отсутствие надлежащего контроля со стороны АО "НТЭК" за безопасным состоянием резервуаров может привести к нарушению обязательных требований природоохранного законодательства РФ", - говорится в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований Росприроднадзора, которое имеется в распоряжении РИА Новости..
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. По делу был арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Сегодня СК сообщил о задержании еще трех человек: директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова.