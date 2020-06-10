Известного нижегородского журналиста будут судить за фейк о коронавирусе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Известный в Известный в Нижегородской области журналист и администратор Telegram-канала Александр Пичугин предстанет перед судом по обвинению в распространении ложной информации о коронавирусе, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным регионального следственного управления СК РФ, 12 апреля в Telegram-канале был размещен фейковый материал о коронавирусе. В отношении администратора Telegram-канала Пичугина было возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Как говорится в сообщении суда, журналист интернет-издания "Репортер-НН" разместил привлекшую внимание следователей публикацию "из ложно понимаемых им общественных интересов".

"В результате умышленных противоправных действий обвиняемого заведомо ложная информация стала доступной неограниченному кругу лиц из числа пользователей сети интернет и просмотрена не менее 717 лицами Telegram-канала… Уголовное дело поступило в Богородский городской суд", - отмечается в сообщении суда.

Ранее Пичугин в блоге редактора местного интернет-издания "Репортер-НН" написал, что в размещенной им и удаленной на следующий день публикации "были горький сарказм и аллегория на фоне безуспешных усилий власти уберечь людей от коронавируса".