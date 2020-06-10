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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572743436.html
Известного нижегородского журналиста будут судить за фейк о коронавирусе
2020-06-10T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

Известного нижегородского журналиста будут судить за фейк о коронавирусе

13:34 10.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Известный в Нижегородской области журналист и администратор Telegram-канала Александр Пичугин предстанет перед судом по обвинению в распространении ложной информации о коронавирусе, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным регионального следственного управления СК РФ, 12 апреля в Telegram-канале был размещен фейковый материал о коронавирусе. В отношении администратора Telegram-канала Пичугина было возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).
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Как говорится в сообщении суда, журналист интернет-издания "Репортер-НН" разместил привлекшую внимание следователей публикацию "из ложно понимаемых им общественных интересов".
"В результате умышленных противоправных действий обвиняемого заведомо ложная информация стала доступной неограниченному кругу лиц из числа пользователей сети интернет и просмотрена не менее 717 лицами Telegram-канала… Уголовное дело поступило в Богородский городской суд", - отмечается в сообщении суда.
Ранее Пичугин в блоге редактора местного интернет-издания "Репортер-НН" написал, что в размещенной им и удаленной на следующий день публикации "были горький сарказм и аллегория на фоне безуспешных усилий власти уберечь людей от коронавируса".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
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