На Камчатке запустили систему электронных пропусков для авиапассажиров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Система электронных пропусков для авиапассажиров из других субъектов РФ начала действовать на Камчатке, в первый день в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) встретили первых 350 пассажиров с такими документами, сообщает пресс-служба правительства края.

Главная цель введения системы электронных пропусков - распределить потоки авиапассажиров и не допустить возможного завоза коронавирусной инфекции прибывающими гражданами. Соответствующее поручение дал врио губернатора Владимир Солодов

"Первая группа – это граждане, проживающие на Камчатке, либо их родственники. Им будет предписано проходить обсервацию на дому, где они могут самоизолироваться, и соблюсти все необходимые требования. Во вторую группу входят те люди, которые прилетают к нам на работу.

Мы должны проследить, чтобы работодатель организовал их доставку к месту прохождения обсервации, и нес ответственность за своих работников в дальнейшем. К третьей категории относятся туристы, которые приезжают в регион без предварительных договорённостей. Они должны проходить обсервацию в камчатских гостиницах за свой счёт", - сказал заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.