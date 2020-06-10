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Камчатский край
Камчатский край
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На Камчатке запустили систему электронных пропусков для авиапассажиров
2020-06-10T13:14
камчатский край
владимир солодов
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владимир солодов

На Камчатке запустили систему электронных пропусков для авиапассажиров

13:14 10.06.2020
178
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкАэропорт Петропавловск-Камчатский
Аэропорт Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Система электронных пропусков для авиапассажиров из других субъектов РФ начала действовать на Камчатке, в первый день в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) встретили первых 350 пассажиров с такими документами, сообщает пресс-служба правительства края.
Главная цель введения системы электронных пропусков - распределить потоки авиапассажиров и не допустить возможного завоза коронавирусной инфекции прибывающими гражданами. Соответствующее поручение дал врио губернатора Владимир Солодов.
"Первая группа – это граждане, проживающие на Камчатке, либо их родственники. Им будет предписано проходить обсервацию на дому, где они могут самоизолироваться, и соблюсти все необходимые требования. Во вторую группу входят те люди, которые прилетают к нам на работу.
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Мы должны проследить, чтобы работодатель организовал их доставку к месту прохождения обсервации, и нес ответственность за своих работников в дальнейшем. К третьей категории относятся туристы, которые приезжают в регион без предварительных договорённостей. Они должны проходить обсервацию в камчатских гостиницах за свой счёт", - сказал заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.
По информации пресс-службы, получать электронные пропуска для въезда на территорию края должны все, кроме местных жителей с пропиской в регионе. Оформить пропуск можно на сайте gosuslugi41.ru. Кроме того, с 11 июня в аэропорту начнется экспресс-тестирование на COVID-19 всех, кто прилетает в составе организованных групп на вахтовые работы.
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