Власти Киева пока не могут перейти к новому этапу послабления карантина

"Показатель заболевших на 100 тысяч населения за последние пять дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам послабления ограничений, поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов и детских лагерей пока рано", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.

По его словам, если этот критерий превысит 24 больных на 100 тысяч населения, власти города будут вынуждены вернуться к ограничениям. "В больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это самое большое число госпитализированных за весь период пандемии", - добавил Кличко.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.