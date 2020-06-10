Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572741780.html
Власти Киева пока не могут перейти к новому этапу послабления карантина
2020-06-10T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виталий кличко
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_0:0:3065:1724_1200x0_80_0_0_217959759064b8a2fa8576aad6d42cb4.jpg
киев
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572741780.html?chat_room_id=1572741780
Новости
ru-RU
74
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_0:0:3065:1724_1200x0_80_0_0_217959759064b8a2fa8576aad6d42cb4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_411:11:2763:1775_1200x0_80_0_0_97fbc402b711ee21de69712ddc5dee6b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_798:0:2846:2048_1200x0_80_0_0_406e37a763e0795acf56cd8735b3822d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, украина, в мире

Власти Киева пока не могут перейти к новому этапу послабления карантина

13:11 10.06.2020
74
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Власти Киева не могут перейти к новому этапу послабления карантина из-за эпидемии коронавируса и разрешить работу бассейнов, а также посещение внутренних помещений кафе и ресторанов, заявил на брифинге в среду мэр украинской столицы Виталий Кличко.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Позднее кабмин принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе разрешил с 5 июня возобновить внутреннее авиасообщение и полноценную работу мест общественного питания. В Киеве за минувшие сутки было выявлено 57 новых случаев коронавируса, всего в украинской столице за время пандемии заболели 3580 человек, 80 умерли 80.
"Показатель заболевших на 100 тысяч населения за последние пять дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам послабления ограничений, поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов и детских лагерей пока рано", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
По его словам, если этот критерий превысит 24 больных на 100 тысяч населения, власти города будут вынуждены вернуться к ограничениям. "В больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это самое большое число госпитализированных за весь период пандемии", - добавил Кличко.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Берлин
Германия снимет пограничный контроль с шестью странами 15 июня
Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
В ДНР заявили, что Киев не отвечает на предложение о гумкоридоре
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи из России и Китая провели видеоконференцию по борьбе с COVID-19
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса достигло 8506
Памятник В. И. Ленину на ВДНХ в Москве
СМИ: в Одесской области демонтировали один из последних памятников Ленину
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Кремль наблюдает за избирательной кампанией в Белоруссии, заявил Песков
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Южная Корея подала жалобу на распространителей листовок в КНДР
Аэропорт Пафос, Кипр
Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
Депутат назвал рассуждения Зеленского по Крыму ложными
Власти самопровозглашенной ЛНР содействовали группе жителей с подконтрольной Киеву территории покинуть республику через пункт пропуска Станица Луганская, который ранее был закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Сотрудник полиции в Испании
Полиция Испании обезвредила группу, незаконно поставлявшую ТВ-контент
Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
Малайзия облегчила правила въезда собственных граждан в страну
Украинская военная техника на Донбассе
"Оппозиционная платформа" обвинила власти Украины в срыве "Минска-2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
Лента новостейМолния