Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572739285.html
ПСБ подключил сервис оформления кредитов онлайн через портал Госуслуг
2020-06-10T12:42
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_0:160:3073:1888_1200x0_80_0_0_6154bc3409818838a15760237a6d5b28.jpg
https://ria.ru/20200604/1572468143.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572739285.html?chat_room_id=1572739285
Новости
ru-RU
50
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_0:160:3073:1888_1200x0_80_0_0_6154bc3409818838a15760237a6d5b28.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_171:0:2900:2047_1200x0_80_0_0_35a9c3264d7ca2dee7fa46d09038d41c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_512:0:2559:2047_1200x0_80_0_0_e775b3bd662e74207e354bad74cb99f3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ подключил сервис оформления кредитов онлайн через портал Госуслуг

12:42 10.06.2020
50
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ПСБ подключился к сервису "Цифровой профиль", запущенному в промышленную эксплуатацию Центральным Банком и Минкомсвязи, который позволяет гражданам оформлять кредиты дистанционно, без посещения отделения и подтверждения доходов документами, говорится в сообщении банка.
Всю необходимую информацию клиент может предоставить банку из своего цифрового профиля на Едином портале Госуслуг.
Цифровой профиль – это сведения из государственных баз данных (Пенсионного фонда России, МВД, ФНС, Росреестра и проч.), единым каналом для запроса которых является портал Госуслуг. В настоящее время сервис "Цифровой профиль" объединяет 30 типов сведений о гражданине - паспортные данные, ИНН, СНИЛС, водительские права, адрес и телефон и проч. Важно, что получить доступ к этой информации можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре согласий.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
ПСБ реализует проект в несколько этапов. В настоящее время банк в пилотном режиме запустил сервис для оформления потребительского кредита. На сайте банка клиент может заполнить заявку, авторизовавшись через портал Госуслуг и разрешив банку получить данные из цифрового профиля, после чего в анкете автоматически заполнятся соответствующие разделы.
На следующих этапах банк расширит использование цифрового профиля для выдачи других кредитных продуктов. Кроме того, бесшовная интеграция банка с порталом Госуслуг позволит оперативно обновлять сведения – клиентам не потребуется уведомлять банк о смене документов, окончании срока действия паспорта, изменении места жительства и проч.
Города России. Ставрополь
4 июня, 15:34
ПСБ и Ставрополье договорились о льготах по ипотеке для бюджетников
"ПСБ является активным участником в проектах цифровой финансовой инфраструктуры в стране. Мы заинтересованы в максимально широком внедрении цифровых сервисов в наших сценариях оказания услуг. Цифровой профиль обладает огромным потенциалом – интеграция банковских систем с Единым порталом Госуслуг позволяет предоставлять гражданам любые финансовые услуги в цифровом формате. Для клиентов это удобный и безопасный способ получения банковских услуг, доступный из любой точки мира, в режиме 24/7. Для банка цифровой профиль становится единым каналом актуальной и достоверной информации из официальных источников, что позволяет снизить кредитные риски, усилить наши конкурентные преимущества и укрепить лояльность клиентов", - заявила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк, слова которой приводятся в сообщении.
000010
Обсудить 0
ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Красная площадь в Москве
Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Дождь в Москве
Россиян предупредили об "арктическом вторжении"
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Сотрудники полиции у Белого дома в Вашингтоне, США
Реформа полиции: почему опыт России — не для США
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Варшава начала тарифную войну против "Газпрома"
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Готовятся к худшему: Китай продает госдолг США из-за девальвации доллара
Кресла для судей в зале заседаний
Apple проиграла суд с российским изобретателем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: Запад ищет лидеров внесистемной оппозиции в России
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
Лента новостейМолния