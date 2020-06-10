ПСБ подключил сервис оформления кредитов онлайн через портал Госуслуг

Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ПСБ подключился к сервису "Цифровой профиль", запущенному в промышленную эксплуатацию Центральным Банком и Минкомсвязи, который позволяет гражданам оформлять кредиты дистанционно, без посещения отделения и подтверждения доходов документами, говорится в сообщении банка.

Всю необходимую информацию клиент может предоставить банку из своего цифрового профиля на Едином портале Госуслуг.

Цифровой профиль – это сведения из государственных баз данных (Пенсионного фонда России, МВД, ФНС Росреестра и проч.), единым каналом для запроса которых является портал Госуслуг. В настоящее время сервис "Цифровой профиль" объединяет 30 типов сведений о гражданине - паспортные данные, ИНН, СНИЛС, водительские права, адрес и телефон и проч. Важно, что получить доступ к этой информации можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре согласий.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

ПСБ реализует проект в несколько этапов. В настоящее время банк в пилотном режиме запустил сервис для оформления потребительского кредита. На сайте банка клиент может заполнить заявку, авторизовавшись через портал Госуслуг и разрешив банку получить данные из цифрового профиля, после чего в анкете автоматически заполнятся соответствующие разделы.

На следующих этапах банк расширит использование цифрового профиля для выдачи других кредитных продуктов. Кроме того, бесшовная интеграция банка с порталом Госуслуг позволит оперативно обновлять сведения – клиентам не потребуется уведомлять банк о смене документов, окончании срока действия паспорта, изменении места жительства и проч.