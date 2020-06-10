Китай отправлял все данные о COVID-19 в ВОЗ, заявил посол в России

"Вы знаете, что в первое время мы имели очень тесные контакты и сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения. И путем такого сотрудничества опубликовали все данные, всю информацию, каждый день мы отправляли туда информацию. Мы много раз принимали специалистов из этой организации и поддерживали тесные контакты с другими странами. Хотя очень большая работа у нас была, но все-таки мы вовремя откликнулись на все просьбы, которые они хотели узнать, ознакомиться с ситуацией", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".