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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572733868.html
Китай отправлял все данные о COVID-19 в ВОЗ, заявил посол в России
2020-06-10T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чжан ханьхуэй
воз
пекин
китай
сша
в мире
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коронавирус covid-19, чжан ханьхуэй, воз, пекин, китай, сша, в мире

Китай отправлял все данные о COVID-19 в ВОЗ, заявил посол в России

11:31 10.06.2020
128
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Китай отправлял все данные о COVID-19 во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), откликнулся на все просьбы организации, сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Вы знаете, что в первое время мы имели очень тесные контакты и сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения. И путем такого сотрудничества опубликовали все данные, всю информацию, каждый день мы отправляли туда информацию. Мы много раз принимали специалистов из этой организации и поддерживали тесные контакты с другими странами. Хотя очень большая работа у нас была, но все-таки мы вовремя откликнулись на все просьбы, которые они хотели узнать, ознакомиться с ситуацией", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Как отметил дипломат, в настоящий момент Китай продолжает направлять помощь и материалы, медиков в другие страны.
По его словам, в каждой стране своя ситуация с COVID-19, Китай не настаивает на перенимании китайского опыта, но если другие государства хотят перенять опыт, то могут принимать такие же меры, как принял Пекин в борьбе с коронавирусом.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чжан ХаньхуэйВОЗПекинКитайСШАВ мире
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