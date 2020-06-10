Китай отправлял все данные о COVID-19 в ВОЗ, заявил посол в России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Китай отправлял все данные о COVID-19 во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), откликнулся на все просьбы организации, сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Вы знаете, что в первое время мы имели очень тесные контакты и сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения. И путем такого сотрудничества опубликовали все данные, всю информацию, каждый день мы отправляли туда информацию. Мы много раз принимали специалистов из этой организации и поддерживали тесные контакты с другими странами. Хотя очень большая работа у нас была, но все-таки мы вовремя откликнулись на все просьбы, которые они хотели узнать, ознакомиться с ситуацией", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Как отметил дипломат, в настоящий момент Китай продолжает направлять помощь и материалы, медиков в другие страны.
По его словам, в каждой стране своя ситуация с COVID-19, Китай не настаивает на перенимании китайского опыта, но если другие государства хотят перенять опыт, то могут принимать такие же меры, как принял Пекин в борьбе с коронавирусом.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.