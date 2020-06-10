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В Тверской области умерли пять пациентов с коронавирусом
2020-06-10T11:30
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В Тверской области умерли пять пациентов с коронавирусом

11:30 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тверской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 49, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 9 июня количество летальных случаев выросло до 44.
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"Сорок девять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, за первые 10 дней июня в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 83 новых случая коронавирусной инфекции.
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"Со вчерашнего дня выздоровели 17 человек. Всего 1495 заболевших выписаны из больниц. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 770 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - сообщают областные власти.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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