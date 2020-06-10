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Пушкина рассказала о враче, лечившем ее от COVID-19
2020-06-10T12:11
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коронавирус в россии
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оксана пушкина
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оксана пушкина, здоровье - общество

Пушкина рассказала о враче, лечившем ее от COVID-19

11:14 10.06.2020 (обновлено: 12:11 10.06.2020)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом в мае, несколько дней она проходила лечение в Центральной клинической больнице. Пушкина рассказала РИА Новости о своем лечащем враче и о том, что коронавирус поменял в ее представлении о работе медиков и системе здравоохранения в целом.
Депутат вспоминает, что увидеть глаза своего лечащего врача Евгения Безунова она так и не смогла - мешали запотевавшие защитные очки доктора.
"Моим лечащим врачом был Евгений Безунов, эндокринолог по специализации. Я так и не смогла увидеть его глаза - он носил защитные очки, всегда запотевшие - узнавала доктора только по тембру голоса. Бесконечно задавая ему вопросы во время лечения, нередко испытывала чувство неловкости: доктор, подробно мне отвечая, дышал через респиратор тяжелее, чем я с пневмонией", - рассказала Пушкина агентству.
Она добавила, что, будучи пациенткой с коронавирусом, увидела, насколько быстро врачам, особенно работающим в "красной зоне", приходится получать навыки и знания, буквально переучиваться на ходу.
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"Находясь в больнице, я поняла, что там, на поле боя, в "красной зоне", все жестче, прагматичнее и прозаичнее. Врачи спасают нас, борясь за каждую жизнь, лечат, изучают вирус, анализируют тематические статьи, зарубежные и отечественные, делятся друг с другом опытом, приобретают все новые и новые навыки, переучиваясь на ходу", - отметила депутат.
Пушкина также объяснила, почему большинство врачей не поддается разного рода конспирологическим теориям о коронавирусе.
"Безусловно, сейчас время, прежде всего, науки, а не фантазий и недобросовестной пропаганды. Побывав в больнице, оказавшись внутри процесса, я поняла, почему большинство врачей-практиков не поддерживают ни одну из конспирологических теорий о коронавирусе: из "красной зоны", поверьте мне на слово, все действительно видится совсем иначе", - сказала парламентарий.
Пушкина поблагодарила врачей, медсестер и всех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, назвав их истинными героями современности.
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"Теперь я знаю точно, за какую строку в бюджете - а скоро Госдуме придется его обсуждать и за него голосовать - я буду биться. Зарплаты врачам и медперсоналу нужно поднимать в разы. Тогда в эту отрасль пойдут и мужчины. Ведь сегодня российское здравоохранение в основном держится на плечах женщин", - отметила Пушкина.
МИА "Россия сегодня" при поддержке министерства здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики" запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!", в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru. Те, кто хочет рассказать свои истории, могут присылать их на адрес breathe@rian.ru.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оксана ПушкинаЗдоровье - Общество
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