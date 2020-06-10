Глава буддистов России призвал молиться за больного COVID ламу из Тувы

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев призвал верующих помолится о здоровье VIII Камбы Ламы буддистов Республики Тыва Джампел Лодоя, который заразился коронавирусом и находится в искусственной коме, говорится в обращении Аюшеева, размещенном в среду на сайте БТСР.

"Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдет молебен за здравие VIII Камбы Ламы буддистов Республики Тыва Джампел Лодоя. Духовный лидер наших братьев по вере сейчас находится в искусственной коме: СОVID-19, несмотря на все усилия и ограничения Камбы Ламы, сегодня оказался сильнее", - написал Дамба Аюшеев.

По его словам, всем известна сила искренней молитвы, "которая способна вершить чудеса".

"Особенна она велика, если десятки людей, многие сотни и тысяч верующих, лам, друзей Дхармы все вместе посвятят свои молитвы, силу сострадания и сопереживания во исполнение той или иной духовной цели, ради спасения жизни человека. Помолимся все вместе за скорейшее выздоровление нашего Камбы Ламы Джампел Лодоя!" - подытожил хамбо-лама.