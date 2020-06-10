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В выборах президента Белоруссии отсутствует интрига, считает евродепутат
2020-06-10T10:51
тьерри мариани
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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тьерри мариани, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

В выборах президента Белоруссии отсутствует интрига, считает евродепутат

10:51 10.06.2020
770
© РИА Новости / Максим БлиновТьерри Мариани
Тьерри Мариани
© РИА Новости / Максим Блинов
Тьерри Мариани. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. В предстоящих в Белоруссии 9 августа президентских выборах отсутствует интрига, считает депутат Европарламента от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани, входящий в делегацию ЕП по связям с Белоруссией.
"В выборах нет особой интриги, вероятно, президент Лукашенко получит свой шестой мандат", - сказал депутат РИА Новости.
По его словам, белорусская оппозиция, в основном, базируется за пределами страны, в то время как есть значительная часть населения, которая поддерживает нынешнего президента внутри.
Мариани назвал акции оппозиции внутри страны "нормальным явлением в контексте предстоящих выборов". Он также отметил, что неоднократно присутствовал на выборах в Белоруссии в качестве наблюдателя, и всегда оппозиция проводила какие-либо акции. "Это не ново. Каждый раз ОБСЕ и Европейская комиссия не одобряли выборы, а оппозиция осуждала условия их проведения", - напомнил евродепутат.
Говоря об отношениях ЕС и Белоруссии, Мариани назвал два варианта развития событий. "Для Европы есть два варианта: первое - просто осуждать, отказываться от диалога, указывая на то, что уровень институтов недостаточно демократический. Другой выбор - призывать Белоруссию продолжать усилия, добиваться прогресса в демократизации. Я полагаю, что наши интересы заключаются в поддержании контактов с Белоруссией", - пояснил собеседник агентства.
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По его словам, у Белоруссии также должна быть возможность в выстраивании отношений как с Россией, так и с Евросоюзом. Мариани отметил недавнюю ратификацию соглашения об облегчении визового режима. "Это хороший знак. Если посмотреть не только на сегодняшнюю ситуацию, а на динамику последних лет, то Белоруссия развивается в правильном направлении, но это происходит очень медленно", - заключил депутат.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. К настоящему моменту инициативные группы двух претендентов: Лукашенко и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико - объявили, что собрали необходимое количество подписей.
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Тьерри МарианиАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
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