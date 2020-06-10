В выборах президента Белоруссии отсутствует интрига, считает евродепутат

По его словам, белорусская оппозиция, в основном, базируется за пределами страны, в то время как есть значительная часть населения, которая поддерживает нынешнего президента внутри.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. К настоящему моменту инициативные группы двух претендентов: Лукашенко и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико - объявили, что собрали необходимое количество подписей.