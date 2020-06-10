https://ria.ru/20200610/1572727470.html
В Липецкой области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
2020-06-10T10:10
2020-06-10T10:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
липецкая область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости.
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области
за сутки выросло на 61, до 2758, сообщила администрация региона.
"В регионе за сутки зарегистрирован 61 случай инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2758 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 1092 человека, восемь скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.