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В Липецкой области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
2020-06-10T10:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
липецкая область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область

В Липецкой области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

10:10 10.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 61, до 2758, сообщила администрация региона.
"В регионе за сутки зарегистрирован 61 случай инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2758 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 1092 человека, восемь скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая область
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