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https://ria.ru/20200610/1572724691.html
Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи
2020-06-10T12:00
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Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи

12:00 10.06.2020
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Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи
Вчера, 12:00
На Землю когда-нибудь точно упадёт большой метеорит, а в Солнечной системе есть места, где могут обитать инопланетяне. Что заставляет учёных искать живое и неживое в космосе, как достижения астрономии применяют в обычной жизни и что в конце концов означает ретроградность планет, популярно объясняет доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.
Возможна ли гибель Земли от метеорита? Как ищут инопланетян и как понимают, где их искать? Зачем учёные исследуют объекты, находящиеся в сотнях световых лет от Земли, и почему у фундаментальной науки нет конкретной цели? Как страны и отдельные учёные делят между собой обсерватории и телескопы? И что такое ретроградный Меркурий на самом деле?
Почему в науке нет места для веры и снисхождения, объясняет астроном, заведующий Отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе:
01:20 То, что в прошлом веке казалось фантастикой: чем занимается астрономия сегодня?
05:20 "Нам интересна тайна сама по себе": зачем знать, что происходит за пределами Солнечной системы
06:40 Наблюдение за спутниками или датчики охранных систем: прикладная ценность астрономии
09:00 Вопрос на полях: правда ли, что Земля не похожа на шар?
10:30 Инопланетяне: что и где надо искать?
17:00 Где стоит поискать жизнь в Солнечной системе (нет, не на Марсе)
20:10 Как учёные делят обсерватории и телескопы
23:30 "Исследования исследований": как измерить успешность учёного, и кто решает, кому дать "печеньки"
24:45 "Это дело политиков, а не учёных": космическое пространство должно оставаться нейтральным?
25:20 Какое открытие он ждёт больше всего?
27:00 "Нам бы до 2021 года дотянуть": что угрожает Земле из космоса
29:00 "Мы точно знаем, что на Землю когда-нибудь что-нибудь крупное упадёт": может ли Земля погибнуть от метеорита, и можно ли это предотвратить
31:30 "До тех пор, пока меня не начинают с ними путать": что астрономы думают об астрологах
33:30 Что такое ретроградность планеты на самом деле и почему кажется, что звездопад бывает только в августе
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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