Омская область готовится к созданию особой экономической зоны "Авангард"

"Создание особой экономической зоны – масштабный проект и, самое главное, долгоиграющий. ...Резиденты уже имеют проекты по минимальным расчётам на 22 миллиардов рублей инвестиций. А это минимум 600 новых высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой для специалистов. Для нас важно, что мы можем дать толчок к развитию нашим ключевым отраслям – химии и нефтехимии, в чём Омск был всегда очень силен. Это даст возможность привлечения новых технологий", - отметил глава региона.

Он пояснил, что цель создания ОЭЗ - реализация более затратных и капиталоемких инвестпроектов в регионе, и для резидентов зоны планируется предусмотреть налоговые преференции. В частности, предлагается освободить участников ОЭЗ от уплаты налога на имущество организаций на срок до десяти лет, транспортного налога – на срок до десяти лет, земельного налога – до пяти лет и другие послабления. Законопроект, в котором прописаны все льготы для резидентов ОЭЗ, планируется рассмотреть в областном парламенте уже в июле.