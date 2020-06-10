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Омская область готовится к созданию особой экономической зоны "Авангард"
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омская область, экономика

Омская область готовится к созданию особой экономической зоны "Авангард"

06:56 10.06.2020
326
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Омская область вышла на финишную прямую в процессе формирования заявки в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны "Авангард", сообщили в облправительстве.
Территория под особую экономическую зону (ОЭЗ) "Авангард" общей площадью в 494 гектара, по данным правительства региона, определена в северо-западном промышленном узле города Омска. Учредитель ОЭЗ - правительство Омской области.
В состав зоны входит 21 участок земли, обустроенный инженерными сетями и коммуникациями, где предполагается разместить резидентов. Уже согласовано шесть флагманских проектов, есть якорные резиденты - "Газпромнефть – Битумные материалы", ГК "Титан" и "Основа-Холдинг". Особая экономическая зона наделяется специальным юридическим статусом на 49 лет.
Глава Омской области Александр Бурков вместе с мэром Омска Оксаной Фадиной и экономическим блоком правительства осмотрел площадки особой экономической зоны "Авангард" и обсудил флагманские проекты с якорными резидентами, которые принимали непосредственное участие в формировании заявки. Документы в Минэкономразвития планируется подать до конца июня.
"Александр Бурков активно лоббирует проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа и уже успел заручиться поддержкой руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова. Этот вопрос обсуждался в Москве вначале года. Сформирована дорожная карта развития ОЭЗ "Авангард" в 2021 – 2030 годах", - отмечают в правительстве Омской области.
"Создание особой экономической зоны – масштабный проект и, самое главное, долгоиграющий. ...Резиденты уже имеют проекты по минимальным расчётам на 22 миллиардов рублей инвестиций. А это минимум 600 новых высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой для специалистов. Для нас важно, что мы можем дать толчок к развитию нашим ключевым отраслям – химии и нефтехимии, в чём Омск был всегда очень силен. Это даст возможность привлечения новых технологий", - отметил глава региона.
Он пояснил, что цель создания ОЭЗ - реализация более затратных и капиталоемких инвестпроектов в регионе, и для резидентов зоны планируется предусмотреть налоговые преференции. В частности, предлагается освободить участников ОЭЗ от уплаты налога на имущество организаций на срок до десяти лет, транспортного налога – на срок до десяти лет, земельного налога – до пяти лет и другие послабления. Законопроект, в котором прописаны все льготы для резидентов ОЭЗ, планируется рассмотреть в областном парламенте уже в июле.
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