В Москве появились птенцы гоголя

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Птенцы редкой птицы - гоголя - появились в Москве, выводок замечен в Терлецком лесопарке, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"По информации специалистов ГПБУ "Мосприрода", в Москве гоголь гнездится довольно редко. В Терлецком лесопарке на востоке столицы замечен выводок этой редкой птицы... Гоголи уже несколько лет подряд гнездятся в Терлецком лесопарке, здесь подходящие для этой птицы условия: несколько крупных прудов и возрастные деревья, в частности, липы и дубы, в стволах которых могут быть естественные дупла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта птица занесена в Красную книгу Москвы и является видом 1-й категории редкости.
"Чтобы привлечь этих птиц, в 2018 году ГПБУ "Мосприрода" организовало в Терлецком парке и на других природных территориях экологическую акцию "Недвижимость для гоголя", в рамках которой жители Москвы изготовили несколько десятков искусственных гнездовий для этих птиц - гоголятников. Они были развешены по берегам водоемов на природных территориях. Возможно, в одном из этих домиков самка гоголя и устроила гнездо", - говорится в сообщении.