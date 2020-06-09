В Москве появились птенцы гоголя

"По информации специалистов ГПБУ "Мосприрода", в Москве гоголь гнездится довольно редко. В Терлецком лесопарке на востоке столицы замечен выводок этой редкой птицы... Гоголи уже несколько лет подряд гнездятся в Терлецком лесопарке, здесь подходящие для этой птицы условия: несколько крупных прудов и возрастные деревья, в частности, липы и дубы, в стволах которых могут быть естественные дупла", - говорится в сообщении.