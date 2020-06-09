https://ria.ru/20200609/1572715478.html
В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста
2020-06-09T21:41
2020-06-09T21:41
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ульяновская область
происшествия
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ульяновская область, происшествия
САМАРА, 9 июн - РИА Новости.
Заключенные СИЗО в Ульяновской области
во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
По данным пресс-службы, 9 июня в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Ульяновской области один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Тогда он был предупрежден об ответственности за отказ выполнения законных требований администрации следственного изолятора. Однако заключенный повторно ответил отказом. В соответствии с федеральным законодательством к нему был применен загиб руки за спину. Отмечается, что после этого обвиняемый был осмотрен медицинским работником учреждения.
"Услышав шум из коридора, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в соседних камерах СИЗО-1, в знак протеста с действиями администрации следственного изолятора начали кричать и портить имущество учреждения", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в СИЗО проводится работа по урегулированию ситуации, обстановка в учреждении находится под контролем. О произошедшем также сообщено в прокуратуру и СУСК по Ульяновской области.