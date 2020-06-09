В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста

По данным пресс-службы, 9 июня в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Ульяновской области один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Тогда он был предупрежден об ответственности за отказ выполнения законных требований администрации следственного изолятора. Однако заключенный повторно ответил отказом. В соответствии с федеральным законодательством к нему был применен загиб руки за спину. Отмечается, что после этого обвиняемый был осмотрен медицинским работником учреждения.