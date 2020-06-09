https://ria.ru/20200609/1572715098.html
Во Франции число больных COVID-19 в реанимации снизилось до 955
2020-06-09T21:26
2020-06-09T21:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
франция
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире
ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости.
Число больных коронавирусом, находящихся в реанимации во Франции
, снижается и составляет менее тысячи человек, более 11,9 тысяч человек остаются в больницах, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.
"955 человек с COVID-19 находятся в реанимации (неделю назад – 2 июня – число пациентов в реанимации составляло 1253)", - говорится в коммюнике. За последние сутки в реанимацию поступило 15 новых пациентов. Вместе с тем общее число больных в реанимации снизилось на 69 по сравнению с прошлой пятницей.
В больницах остаются 11961 человек, заболевший коронавирусом (неделю назад число пациентов в больницах составляло 14028). За последние 24 часа были госпитализированы 169 новых пациентов.
"С начала эпидемии во Франции скончались 29296 человек, из них 18912 человек умерли в больницах и 10384 человека в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.
С момента начала эпидемии были госпитализированы более 102,8 тысяч человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 71,5 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.